Pese a situación, vehículos de plataforma no incrementarán tarifas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pese a situación económica, transporte de plataformas mantendrá sus tarifas, sin vislumbrar aumentos.

El representante de la Unión de Plataformas Gerardo Rojas, indicó que mientras que el taxista tradicional ya tuvo en su momento el ajuste a sus tarifas, los de plataforma se han sostenido en sus mismos precios.

Puntualizó que la propuesta de los taxistas de solicitar tarifa nocturna, a plataformas en particular no les afecta, por lo que de aprobárselas, no les afectaría.

“Nosotros vamos a seguir igual con nuestras tarifas, sabemos de la situación, entonces seguimos igual en los mismos precios que manejamos”.

Comento que para ellos sigue siendo el mismo trabajo en el día o la noche, dónde se le hace saber al cliente de los precios y es quien determina si accede o no al servicio.

Al final sostuvo que en estos momentos la afectación por la baja del pasaje es pareja para todos, debido a los efectos de la pandemia por el Covid-19.