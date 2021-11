Pese a recortes presupuestales, INE garantiza que si habrá consulta para revocación del mandato

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) Ignacio Ruelas Olvera, garantizó que aún y con el recorte presupuestal que sufrieron desde la cámara de diputados habrá consulta para la revocación del mandato al presidente de México.

En conferencia de medios, Ruelas Olvera expuso que el INE no es una institución de ocurrencias, misma que trabaja apegado a la legalidad, por lo que habrán de cumplir con lo que la ley le mandata.

Criticó los dichos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quien calificó de “orador de banqueta en campaña electoral”, por haber salido a declarar que se podía sustituir el presupuesto con la imaginación y la creatividad.

“Son dichos de este personaje quien muy fácil se fue por el yo digo, pero le faltó el yo hago y consideramos que fue muy injusto, porque jurídicamente no puede haber política pública si no se tiene un fondeo”, espetó.

Al concluir reiteró que habrá revocación de mandato apegados a la ley en donde para Aguascalientes se instalarían 1,716 casillas, por lo que están en planeación buscando los “cómos” con menos recursos, así como tampoco se afectará a la organización de los próximos procesos electorales en los que va incluido Aguascalientes, aseveró.