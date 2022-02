Pese a presupuesto, condiciones están dadas para realizar revocación de mandato: INE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ignacio Ruelas Olvera, delegado del Instituto Nacional Electoral en la entidad, sostuvo que pese a lo recortado del presupuesto están dadas las condiciones para realizar el próximo 10 de abril el ejercicio de la revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador.

-¿Cuánto va a costar en específico el ejercicio en Aguascalientes?

-No te sé decir exactamente cuánto costará en pesos y centavos porque es una sola bolsa, pero si el Instituto Nacional Electoral entre el abaratamiento de procedimientos que son cerca de 500 millones de pesos más 1,503 millones de pesos de presupuesto sacado de otras actividades del instituto nos correspondería en gasto el 1%.

En rueda de prensa el funcionario federal, explicó que para hacer válido el ejercicio se requerirá del 40% de la votación total que solo contempla un sí o no a que continúe o no en el cargo el mandatario.

-¿Es difícil, pero calculan un estimado de participación en este ejercicio?

-Es una pregunta interesante sobre todo para nosotros como autoridad electoral, sin embargo no podemos estimar algún porcentaje al ser la primera vez que se realiza, pero de cualquier manera nosotros en caso de Aguascalientes debemos estar preparados con más de un millón que personas en la lista nominal.

-¿Sería un fracaso si no se alcanza la participación requerida para el sí o para él no?

-No porque la democracia directa no tienen estos parámetros e inclusive no el sistema mexicano de elecciones que este mayoría relativa