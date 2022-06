Pese a endeudamiento, Magallanes dice que se dejarán finanzas sanas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Finanzas del Estado, Carlos Magallanes García, descartó que se herede una problemática económica a la siguiente administración, debido a los pasivos de la actual gestión que terminará su periodo constitucional al terminar septiembre próximo.

“El problema no es tener deuda, el problema es que tengamos capacidad para poderlo pagar y hasta ahora no hemos tenido ninguna complicación. Hemos tenido buenas calificaciones en el manejo eficiente y todavía le va a quedar una capacidad de endeudamiento al estado arriba de dos mil millones, por lo que no está saturada la deuda”, subrayó el tesorero.

– ¿Se dejarán finanzas sanas?

– Sí. Y no lo digo yo, lo dicen las calificadoras. De los recursos federales transferidos tenemos el primer lugar, el 80 por ciento del presupuesto son recursos federales y nos calificaron cien puntos.

Apenas en marzo último, el gobernador panista Martín Orozco Sandoval reconoció una nueva deuda estatal por 700 millones de pesos. En suma, de acuerdo a datos oficiales, el ejecutivo en funciones dejaría una deuda total por alrededor de tres mil 500 millones de pesos.

Magallanes García señaló que ese último pasivo de 700 millones ya fue liquidado por la gestión en abril último y que se destinaron a proyectos productivos, destacando la capacidad de endeudamiento para el futuro gobierno.

“Cuando menos a partir de esa cantidad de dos mil millones y ahí tendría capacidad para poder administrar cualquier proyecto adicional”, concluyó el funcionario.