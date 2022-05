Pese a crisis no ha habido despidos en la industria automotriz de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro Martínez que no se han presentado despidos dentro de la industria automotriz, pese a la situación que enfrentan por falta de componentes electrónicos.

De acuerdo con el funcionario estatal, las empresas han hecho el esfuerzo de mantener completas a sus plantillas de colaboradores, cambiando tiempo por tiempo y negociando parte salarial.

Lamentó que aún no haya solución al problema que se enfrenta por la falta de componentes traídos desde Asia, en donde reiteran que no hay fechas precisas de una regularización.

La industria automotriz en la entidad genera cerca de 50 mil empleos directos, mismos que se conservan sin cambios, aunque con paros técnicos al no producir a su máxima capacidad.