Pese a contingencia Jesús María celebrará a los niños y papás

Jesús María, Ags.- Como parte del eje de Desarrollo Humano y Social y para no dejar pasar fechas importantes como el Día del Niño, de la Mamá y del Papá, el Gobierno de Jesús María llevará a los hogares un regalo para la toda la familia; “una caja que contiene juegos tradicionales que han acompañado la niñez de muchas personas y que en su momento fueron parte importante en la dinámica familiar, porque se jugaban así, en familia”, informó este día el alcalde José Antonio Arámbula López, durante la transmisión del Me Ciudadano en Línea de este día.

El presidente, agregó que la finalidad es mantener vivas las tradiciones y valores, especialmente las que han trascendido a través de los años, además de que con los juegos, podrán conocer los lugares más bonitos de Jesús María, Aguascalientes y México sin necesidad de salir de casa.

“Queremos impulsar programas y actividades que generen la convivencia familiar y que sienten a padres, hijos y abuelos alrededor de una misma mesa para compartir momentos de alegría, esto reforzará sus lazos al mismo tiempo que les permitirá mantenerse en casa”.

Por último, Toño Arámbula invitó a las familias a permanecer pendientes en sus hogares, pues la entrega será a partir de la siguiente semana y de manera personal, por lo que no será necesario que acudan a la presidencia municipal ya que acudirá a las colonias y localidades para prioridad la salud de todas y todos.