Pese a conflictos del PAN, sigue siendo un posible aliado del PRD: Sánchez 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alianza del PRD con el PAN aún se mantiene en pie para 2022, indicó el líder parlamentario del Sol Azteca Emanuelle Sánchez Najera, quien expuso que estarán a la expectativa del proceso interno del blanquiazul.

“Hemos seguido este proceso a la distancia, porque no es un secreto, es un posible aliado. Puede ser que vayamos juntos o no, se ha trabajado la posibilidad y seguimos con detenimiento el proceso interno de Acción Nacional, pero nosotros vamos a seguir el nuestro”, comentó en entrevista.

La contienda por la candidatura del PAN al gobierno del estado se ha venido calentando mediáticamente entre el senador Antonio Martín del Campo y la diputada federal Teresa Jiménez, quienes han cruzado acusaciones y encuestas a su favor para el proceso del siguiente año.

“Es válido que haya de repente alguna cuestión mediática, política, en cualquier partido se da. Lo que no debe de perderse es la mesura y que empiecen a darse señalamientos personales se vuelve algo grave”, abundó Sánchez Nájera.

– ¿No se visualiza un rompimiento en el PAN y que dé al traste con la alianza?

– Puede darse, al final no son los tiempos. Pero con todo estamos valorando que esa situación no se dé, pues la posición del PRD ha sido generar un dique para que Morena no gobierne Aguascalientes y si hay la posibilidad de coaligarse con el PAN, lo vamos a hacer.

El líder de la bancada perredista en el Congreso adelantó que este sábado el partido tendrá un consejo estatal para determinar la postura del PRD en cuanto a emisión de convocatorias para la gubernatura.