Pese a choques entre compañeros no hay ruptura en la bancada del PAN: Valdivia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que no hay fractura en el grupo parlamentario del PAN, afirmó el coordinador Adán Valdivia López, luego que en la semana anterior surgieron acusaciones públicas de violencia de género entre integrantes de la misma fracción panista.

“Al final del camino seguimos construyendo en el grupo parlamentario, independientemente de las preferencias que tengan los diputados el diálogo y la comunicación no se han perdido y no deben perderse”, resaltó en entrevista.

– ¿La situación de las acusaciones de violencia de género ya se arreglaron?

– Yo creo que se van a arreglar, es normal. Somos seres humanos, las problemáticas van y vienen en los puntos de vista, pero no me queda ninguna duda que habrá diálogo y esto se convierta en trabajo legislativo, que es lo que nos tiene aquí.

El pasado jueves, la legisladora panista Nancy Gutiérrez acusó directamente a su compañero de bancada Juan Pablo Gómez Diosdado por supuesta violencia de género durante una reunión del grupo parlamentario, anunciando incluso que tomaría medidas legales.

La polémica interna se genera en medio de las controversias de los grupos panistas de Antonio Martín del Campo y Teresa Jiménez, quienes disputan la candidatura del partido a la gubernatura. Sobre el particular, Valdivia López recalcó que ello no afectará el trabajo parlamentario.

“Tenemos que seguir abonando y yo en lo particular seguiré abonando para que esos ánimos que suceden políticamente afuera, no vengan a enturbiar el proceso legislativo y nuestras obligaciones. Sabemos que como diputados tendrán su corazoncito en el aspecto político, es normal, pero al final no debemos perder el diálogo y la mesura”, indicó el coordinador blanquiazul.