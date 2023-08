Pese a bajos niveles de la Presa Calles se mantiene el turismo en SJG 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aún y con los más bajos niveles en la presa Plutarco Elías Calles, la actividad turística se mantiene en San José de Gracia, aseguró el alcalde Luis Manuel Reyes González.

“Mira el turismo se mantiene y no por esta situación nos vamos a detener porque estamos trabajando en hacer unas tirolesas en el vaso de la presa y algunos puentes colgantes para poder seguir detonando el turismo y con ello la economía del municipio quien no tiene fábricas”, resaltó.

El primer edil estimó la presencia de más de 20 mil visitantes en este periodo vacacional en San José de Gracia.

“El Cristo Roto continúa siendo nuestro principal referente, pero también tenemos muchas visitas allá en Túnel de Potrerillos a donde va mucha gente no sólo de Aguascalientes, sino de otros estados”, presumió.