“Pervertido, asqueroso”, Frida Sofía asegura que Enrique Guzmán le ofreció dinero

Redacción

Ciudad de México.-Continúa el pleito entre Frida Sofía y Enrique Guzmán.

Desde hace unas semanas, la familia Guzmán está envuelta en la polémica, pues la joven influencer, de 29 años, aseguró que su abuelo la tocó de manera inapropiada cuando tenía cinco años.

Eso originó una serie de declaraciones en la que ha habido acusaciones de ambos lados. Enrique Guzmán aseguró que los señalamientos son falsos y que Frida Sofía necesita ayuda.

No soy una persona que se venda para contar su vida y llamara una exclusiva, no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de la que ha sido mi vida y no está a la venta. Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente del mundo, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta, empiezas a creer que nadie te va a creer”, agregó en entrevista con Suelta la Sopa.