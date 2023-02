Perú acusó que López Obrador politiza la Alianza del Pacífico

Redacción

Lima, Perú.- Perú aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido ignorar los acuerdos de la Alianza del Pacífico porque ha decidido apoyar el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y politizar la iniciativa de integración regional con el fin de debilitarla.

Las declaraciones se dan un día después de que el mandatario mexicano aseveró que no entregaría la presidencia pro tempore a Dina Boluarte al considerar a su Gobierno espurio.

“Que decidan los miembros del Grupo de Río. Lo vamos a notificar para ver cuál es la opinión que tienen, si ellos dicen que entregue la presidencia pues lo hacemos, pero si voy a hacer la consulta porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuentan”, dijo el viernes AMLO en una conferencia en Sonora.

La presidencia de Perú señaló este sábado en un comunicado que lo dicho por López Obrador se aparta de los principios contenidos en el Acuerdo Marco referidos a la democracia y el estado de derecho y ha politizado a la Alianza del Pacífico con el fin de debilitarla.

“El traspaso de la PPT de la Alianza del Pacífico al Perú no es una concesión, es una obligación contenida en un tratado que vincula a los cuatro países que integran la Alianza”, señala.