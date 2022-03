Personas están alistando sopletes y bombas molotov para marcha del 8M, acusa AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay personas que están preparando marros, sopletes y hasta bombas molotov para la marcha de este martes por el Día Internacional de la Mujer.

“Tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes, bombas molotov, ya eso no es defender a las mujeres, eso ya ni es feminismo, es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación, es una postura totalmente política”, dijo en la conferencia de prensa mañanera.

Se le cuestionó al presidente el origen de dicha información, aunque solo se limitó a responder que fueron datos obtenidos por el gobierno.

El mandatario apuntó que estas acciones no buscan la defensa ni la exigencia de la igualdad de género “pero se les olvida, porque no les conviene, la igualdad económica y social. No están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y mujeres, la igualdad económica y social que tiene el mismo rango que la igualdad de género”.

Destacó que su gobierno está en contra de la violencia y es un tema que se analiza en el Gabinete de Seguridad.

Finalmente, propuso priorizar la lucha por la igualdad económica y social de manera pacífica y no usar movimientos sociales para desacreditar a su gobierno.

Con información de Milenio