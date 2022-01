Persisten robos contra taxistas en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los robos contra los choferes del transporte público particular no han parado en la entidad, por lo que los taxistas han recurrido a más estrategias para prevenir ser víctimas de un delito, comentó el presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista (AUGTEA), Oscar Romo Delgado.

“Nos siguen asaltando personas, ahora vemos que tienen la modalidad de que son parejas, son una mujer y un hombre, entonces nos siguen asaltando pero esperemos que en poco tiempo ya se tengan resultados contundentes con este tipo de personas”, dijo en entrevista con El Clarinete.

Mencionó que tan solo en lo que va del mes de enero, ha tenido conocimiento de alrededor de 10 nuevos asaltos cometidos en contra de los trabajadores del volante, sin contar todos los casos que posiblemente ocurrieron y que no fueron denunciados.

Señaló que ante esta situación, los choferes de taxis de Aguascalientes han recurrido a crear grupos de WhatsApp en donde se comunican para reportar posibles riesgos e invitó al resto de los taxistas a unirse a este método si es que aún no lo han hecho.

Además, Romo Delgado dijo que sí se tienen identificadas las colonias que son más peligrosas para los choferes, pero esto no ha evitado que cumplan con su trabajo, aunque sí toman mayores precauciones.

Por úlitmo, invitó a sus compañeros a denunciar ante la autoridad todos los actos delictivos de los que sean víctimas, ya que así podrán disminuir el riesgo de trabajo para otros taxistas.

“Ese es el tema interesante, que hay muchos que ni siquiera los denuncian, por eso es muy importante que los compañeros, de las cosas que hemos hablado es que nos den un trato preferencial en la fiscalía, que nos atiendan más rápido”