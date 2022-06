Persisten revisiones arbitrarias de policías contra comunidad LGTTBI en Aguascalientes: Robles

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque los arrestos unilaterales de parte de elementos policiacos hacia miembros de la comunidad LGBTTI han bajado, persisten las revisiones sin justificación hacia estas personas, puntualizó Marco Antonio García Robles, director de la asociación Vihdha.

“Han disminuido las detenciones arbitrarias, eso es cierto. Pero en cuanto al tema de las revisiones arbitrarias por apariencia, por identidad o por orientación incluso se deben frenar”, señaló el activista.

García Robles mencionó que se siguen reportando casos de agentes de seguridad quienes llevan a cabo revisiones contra hombres con apariencia afeminada o, en contraparte, muy masculina en mujeres, bajo el argumento de una presunta actividad de prostitución.

“A alguien que lo ven y consideran que tiene una apariencia que no corresponde a su género, se sigue haciendo presunción de que hay trabajo sexual. Que lo haya o no, pensamos que no es motivo suficiente para una detención, además que también ha sido motivo de extorsión”, reiteró.

El director de la asociación Vihdha mencionó que luego de una reunión con el alcalde capitalino Leonardo Montañez Castro uno de los puntos donde se hizo hincapié fue en cuanto a avanzar en la capacitación a elementos de Seguridad Pública.