Persisten hallazgos de “hechizos” y “amarres” en panteones de Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- En temporada de Día de Muertos aumentan los hallazgos de objetos relacionados con hechizos o creencias en los panteones de Jesús María, reconoció el secretario de Servicios Públicos, Enrique Barba, quien comentó que estas prácticas se registran prácticamente en todo el año.

“En Jesús María se da más, todo el año nos encontramos objetos que presumimos son utilizados por personas para hacer algún tipo de hechizo, brujería o alguna creencia que tienen, aquí es todo el año pero sí se incrementa en Día de Muertos, pero estamos siempre al pendiente”, señaló en entrevista.

El funcionario mencionó que los objetos que suelen encontrarse de manera más regular en los cementerios municipales son veladoras negras o huesos de pollo, aunque en otros años se han registrado sacrificios de animales, particularmente de gallinas negras.

“Principalmente se encuentran veladoras negras, figuras de la muerte y algunas fotografías, huesos de pollo, dinero en algunas ocasiones, estamos muy al pendiente de esto; esto es todo el año, tenemos una persona con una carretilla y los deposita en una parte del panteón que es especial para eso”

Comentó que contrario a lo que la gente puede pensar, los trabajadores de los panteones no desechan estos artículos a la basura, sino que son depositados en lugares especiales habilitados en los panteones.

Finalmente, indicó que la presidencia municipal no puede levantar alguna sanción en contra de las personas que realizan estas actividades en los panteones, ya que se tiene respeto por las diferentes creencias.

“Mientras no dañen en el panteón o la infraestructura municipal no podemos hacer nada, la verdad es que somos muy respetuosos, pero sí los retiramos de las tumbas porque habitualmente no son los dueños o los propietarios, sino que van personas ajenas y hacen algún hechizo”.