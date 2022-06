Persiste problemática tremenda de varones que no brindan apellido a sus hijos, advierte Gutiérrez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada panista Nancy Gutiérrez Ruvalcaba presentó una iniciativa para modificar el artículo 57 del Código Civil del Estado, el cual limita a una mujer en unión civil para registrar a su descendencia con un apellido diferente al de su marido; advirtiendo que esa posibilidad sí se plantea a la inversa.

“El artículo está específicamente planteado para cuando una mujer está casada no puede registrar a sus hijos con un apellido diferente al de su marido. En este caso, la ley a los hombres sí se los permite. De hecho con todas las de la ley pueden andar registrando hijos fuera del matrimonio, pero una mujer no. Por ello, en aras de la igualdad y del interés de la niñez para que accedan a su apellido real, estamos pidiendo que se derogue”, señaló en entrevista.

La legisladora blanquiazul, quien previamente encabezó el Instituto Estatal de la Mujer, precisó que tuvo la oportunidad de consultar la propuesta con algunas instancias públicas en donde se hizo hincapié de la problemática.

“Por ejemplo, para realizar esta ley lo consultamos con el director jurídico del Registro Civil en donde nos dijo que hay una problemática tremenda por este tema. Pues muchos hombres se van a trabajar a Estados Unidos y ya no regresan, hombres que forman otras familias y no se divorcian. Sí hay muchos varones ausentes y la mujer quiere rehacer su vida, pero tiene que buscar al ex para que les dé el apellido a sus hijos. Más que nada es la vulneración a los derechos de igualdad de la mujer”, abundó.

Gutiérrez Ruvalcaba presentó la iniciativa durante la pasada sesión ordinaria del Congreso del Estado, informando que ya fue remitida a la Comisión de Justicia; por lo que cuestionó de paso la indefensión legal que persiste a la población femenina.

“México tiene normatividad que vulnera a las mujeres y éste es un artículo que lo está haciendo”, subrayó.