Persiste la alta hospitalización por Covid en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), la hospitalización de los pacientes graves de Covid-19 sigue siendo alta, en comparación con las cifras de meses anteriores.

El reporte técnico de este lunes detalla que se tienen por lo menos 285 pacientes internados en los nosocomios del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud estatal.

De ellos, hay 176 que son reportados como graves, por lo que están ocupando una cama general. Los otros 109 pacientes se encuentran muy graves, conectados a un respirador.

La cifra más alta relacionada a los pacientes hospitalizados se registró este domingo, con un total de 286. Es decir, que la situación prácticamente no cambió en las últimas horas.

El ISSEA también detalla que es el IMSS el que alberga el mayor número de pacientes encamados, con un total de 220 que están graves y muy graves. Por su parte, la Secretaría de Salud estatal se encuentra atendiendo a 46 personas, mientras que el ISSSTE tiene a 19 pacientes.

Por último, de acuerdo a la Red IRAG, los hospitales de Pabellón de Arteaga y No. 1 del IMSS son los que presentan la mayor saturación de camas generales, con un 100 y 74 por ciento respectivamente.

Sobre las camas con ventilador, la Red IRAG señala que el Hospital Miguel Hidalgo tiene la mayor saturación, con un 83 por ciento. Le siguen el HGZ, No 1 y 2 del IMSS, con un 75 y 67 por ciento.