Persiste desorden en la 2a jornada de regreso a clases presencial

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sigue el descontrol en el regreso a clases presenciales, durante esta segunda jornada de apertura resaltaron planteles que en definitiva no van a regresar hasta que haya condiciones óptimas.

Planteles como la secundaria 30 en Villas del Oeste o la técnica 38 en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, dieron indicaciones a los alumnos para permanecer bajo la modalidad en línea, informando a los educandos y padres de familia que no había condiciones para volver a las aulas e inclusive anunciaron de plano que sería hasta el próximo ciclo escolar cuando reaperturen.

Así mismo también en primarias como el caso de la Martín Luis Guzmán entre otras, han decidido ir en contra de las autoridades educativas quienes han insistido en el retorno a las aulas.

La advertencia de aquellos planteles que han decidido no regresar es clara en el sentido de que no van a hacerlo porque de ninguna manera van a exponer a su personal, ni a los menores y que los harán hasta que se cumplan a cabalidad todas las condiciones sanitarias.