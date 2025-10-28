Persiste clima caluroso en Aguascalientes este martes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes mantendrá condiciones de cielo despejado y sin probabilidad de lluvia durante este martes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El amanecer se presentará con ambiente fresco, mientras que por la tarde el clima será cálido a caluroso, con temperaturas que podrían superar los 28 grados en zonas del centro y sur del estado.

En Aguascalientes el tiempo se mantendrá estable, con vientos de componente norte entre 35 y 50 kilómetros por hora, sin impactos significativos.