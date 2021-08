Perro gran danés pinta a su amigo pug y se vuelve viral

Redacción

EU.-Hoy más que nunca, los perritos ya son parte de nuestro día a día y es que ya no solo son parte de la familia, hay algunos que llegan a ser tipo ’influencers’ pues sus dueños les crean cuentas en redes sociales que muchas veces el número de seguidores rebasa el millón. La razón es simple, muchos de ellos tienen grandes talentos que solo basta poner atención para descubrirlos y que mejor grabarlos para que todos puedan apreciar que el talento no es exclusivo de humanos, como este perro amante de la pintura, que no dudó en retratar a su mejor amigo. Un usuario de TikTok ruso de nombre @hoootdogs constantemente comparte la vida de sus dos perros: un gran danés y un pug. Sin embargo, esta vez rompió la red social con un video donde uno de ellos pinta al otro, algo que encantó a millones. Aquí el video:@hoootdogs

Se trata de un gran danés color gris, quien se toma el tiempo de pintar a su amigo pug mientras este espera ansiosamente en una cobija para que lo pinten. El gran danés comienza pintando la silueta de la cabeza de su amigo, para después hacer las orejas, luego los ojos. y finalmente pintar la llamativa y rosa lengua que caracteriza a este tipo de perros, todo esto con una gran combinación de colores y gran habilidad con el pincel. TIK TOK | Un gran danés color gris, quien se toma el tiempo de pintar a su amigo pug. TE PUEDE INTERESAR: Perritos entregan despensas durante la cuarentena Lo que más llama la atención es el gran talento de los dos peludos: uno al posar, y el otro al realizar tremenda obra de arte. El video musicalizado con el tema “Everything Sucks” de Vaultboy logró más de 38 millones de reproducciones y al menos seis millones de “me gusta” en TikTok.

