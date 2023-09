Permisos del 1er cuadro por Fiestas Patrias los otorga el estado, Municipio vigilará

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Aunque en las Fiestas la dirección de Patrias Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, no otorga los permisos a quienes en la Plaza de la Patria ofertarán sus productos en la verbena de septiembre, si realizarán un operativo para vigilar el cumplimento e quienes ahí se instalen.

Asi lo corroboró Israel Díaz García, director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, quien sobre las festividades patrias puntualizó ‘tenemos permisos que otorga el municipio que son los que llamamos banderas, bandereros, y que son alusivos a lo que es las actividades de fiestas patrias, por medio de 35 permisos, y lo que es el día del 16 de septiembre esto lo lleva a cabo el Gobierno del Estado a través del departamento de Actos Cívicos’.

Luego explicó, ‘ellos llevan el padrón, donde ellos llevan prácticamente el croquis, de cuántos vendedores se van a poner, realmente nosotros les damos un permiso general a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento donde se le autoriza el espacio, más no tenemos conocimiento cuántos permisos ellos otorgan’.

Destacando que de cualquier manera el personal de la dirección si estará vigilante, ‘sí nos solicitan el apoyo porque somos la única autoridad facultada para regular el tema de comercio, si ellos no tienen contemplada una persona, o no está empadronada, en su área, y se están colocando, nos solicitan el apoyo para retirarlos porque no están contemplados en su padrón, entonces ellos traen su logística y sí siempre apoyamos tanto a que no se metan sin permiso, como a que respeten sus lugares y el giro que le autorizaron por que a cada uno de ellos les autorizan un giro, desde alimentos, hasta souvenirs, pero siempre y cuándo este departamento del Gobierno del Estado lo tenga contemplado, sino si lo tenemos que retirar por petición de ellos’.