Permanentes serán las revisiones a automotores en la capital: Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Con la finalidad de fortalecer la seguridad en la capital se trabaja de manera permanente en operativos de revisión de automotores y tripulantes, afirmó el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro.

‘Comentarles que hemos estado trabajando permanentemente y sobre todo en el tema de los operativos para quién transiten de manera irregular ya sea en vehículos, ya sea en motocicletas, se han detenido bastantes por transitar de manera irregular’ mencionó.

Posterior a ello abundó ‘y estamos también ahorita en lo que estamos concentrados es que tenemos que seguir ampliando nuestra infraestructura, comprar más motocicletas para el área de vialidad, comprar más patrullas para tener rondines más efectivos, y también la instalación de cámaras de videovigilancia que es algo que estamos realizando’.

Montañez Castro dejó en claro que ‘se están haciendo operativos, si se están haciendo operativos y se detienen, entonces aquí la invitación es a que todas aquellas personas que transitan, ya sea en un vehículo automotor o digo o en el caso de una motocicleta pues decirles que tienen que cumplir con todas las normas de vialidad, que tienen que portar su casco, tener su licencia, tener sus placas o en su defecto su permiso de circulación, porque si no, pues no les extrañe que van a ser, van a estar expuestos a revisiones permanentes’.

Sobre quienes son sancionados explicó ‘pues principalmente que muchos no portan placas, segundo pues ya después faltas administrativas como la falta de casco o la falta de licencia de conducir, pero principalmente es la falta de placas, que de ahí ya se hace una revisión para ver si son propietarios y que acrediten la propiedad, eso es lo que se detecta principalmente o cuando circulan dos personas en una motocicleta o cuando se suben a los puentes a sobre nivel, no pueden circular por los puentes elevados, no pueden circular por los puentes a sobre nivel, tienen que ir por las vías alternas, entonces ahí es cuando se hacen la revisiones’.

Finalmente se refirió a los hechos registrados el fin de semana, los cuales por cierto fueron protagonizados por motociclistas, de lo que comentó ‘ya el tema está en fiscalía, sí hay líneas de investigación, afortunadamente hubo detenidos en flagrancia, en ese mismo momento, entonces ya hay una línea, hay detenidos y se está dando con algunas otras personas que también participaron, pero eso es un tema del cual por obvias razones pues lo dejamos en manos de Fiscalía’.