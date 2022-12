Permanente operativo alcoholímetro las 24 horas del día en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el secretario de Seguridad Pública municipal Antonio Martínez Romo que el operativo alcoholímetro será permanente en esta temporada decembrina operando las 24 horas del día.

-¿Qué no se les haga fácil de que solo en las noches?

-No, no, va a ser permanente a cualquier hora del día en donde hay células fijas y móviles.

El jefe policiaco añadió que la par del reforzamiento del operativo alcoholímetro se hará lo propio con el radar para evitar el exceso de velocidad, así como también se implementará uno más que tiene que ver con la supervisión de motociclistas donde hay reportes de algunos disturbios en vía pública con algunos grupos de estos.

-Se trata de un operativo integral?

-Si, estaremos trabajando de manera permanente en este temporada conocida como Guadalupe-Reyes y después del mismo.