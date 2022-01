Periodo extraordinario pudiera celebrarse a fines de mes : Valdivia 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En estudio la celebración de sesiones extraordinarias en el Congreso local, confirmó Adán Valdivia López, presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Lo estamos revisando y muy probablemente vayamos a tener algún periodo extraordinario. Sobre todo para ver los temas pendientes y algunas iniciativas que ya están dictaminadas en comisiones”, apuntó el diputado por el PAN.

– ¿Cuándo sería?- Todavía no tenemos fecha, pero muy probablemente puede ser a finales de este mes.

Valdivia López mencionó que en el caso de la propuesta de la reglamentación del matrimonio igualitario que promueve la bancada del PRD, pudiera tomarse en cuenta. Aunque reiteró que la meta será desahogar la agenda legislativa.

“Ese asunto no está dentro de la comisión, pero no tendríamos inconveniente en respetar la agenda que ellos tienen. Ahora es pegarle al rezago legislativo”, expresó.

El Congreso del Estado abrió periodo de receso y reanudará sesiones ordinarias para marzo.