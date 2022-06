Periodistas se van de México por amenazas de muerte

Redacción

San Cristóbal de Las Casas, Chis.- Los periodistas chiapanecos Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino, abandonaron el país tras haber recibido amenazas de muerte y la falta de respuesta de las autoridades para garantizar su seguridad.

La pareja era residente de Tapachula, pero decidieron irse luego de recibir una llamada en la que un hombre que se identificó como Arturo Valencia Díaz los amenazó de muerte, el 13 de mayo.

“Me amenazó de muerte; me amenazó con matar a mi famiila, a mis hijos, si no llegaba a un acuerdo económico con ellos, si no daba la cooperación”, dijo Davish.

“Me dijo que estaba acercándose de forma civilizada, pero fue muy preciso en decirme que en caso de que no aceptara, iban a matar a mi familia e iban a afectarme físicamente y lo están haciendo”, agregó.

Davish García dirige la agencia de noticias Quadrín Chiapas, mientras que Peters Pino es corresponsal de El Universal en la frontera sur.

Pese a que se presentaron las denuncias en la Fiscalía General del Estado y se emitieron medidas cautelares, no se les protegió.

Además la Fiscalía de Derechos Humanos también se declaró incompetente para atender el caso, por lo que el caso será trasladado a la Fiscalía General de la República, aunque ésta última tampoco ha tenido acercamiento con los afectados.

