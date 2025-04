Periodistas demandan justicia tras muerte de dos fotógrafos en Parque Bicentenario

Redacción

Ciudad de México.- Numerosos periodistas y fotógrafos se manifestaron este domingo en las instalaciones del Parque Bicentenario, para protestar luego del fallecimiento de Berenie Giles y Miguel Hernández, en medio de actividades del Festival Axe .

Durante el acto, demandaron mejores condiciones laborales debido al suceso que ocasionó la trágica muerte de Giles y Hernández, fotógrafos independientes, tras caer una grúa que les cayó encima.

“Berenice y Miguel no son una estadística. Todos nosotros, escritores, fotógrafos, tenemos la herramienta del cambio. Si no exigimos esas condiciones, nadie nos las va a dar. Si no señalamos a las empresas, a las promotoras, a los artistas, nadie lo hará”, puntualizaron los asistentes.

Durante el acto, los manifestantes denunciaron precarización del trabajo periodístico en festivales: acreditaciones a cambio de fotografías, amenazas veladas por parte de promotores y la falta de reconocimiento formal de la relación laboral.

La frase que más se repitió entre los asistentes fue clara: “Nosotros también importamos”.

Con información de El Universal.