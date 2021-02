Periodista Monserrat Ortiz narra abuso sexual de Andrés Roemer

Redacción

Ciudad de México.-Hace dos años, la periodista Monserrat Ortiz denunció de manera anónima por abuso sexual al escritor Andrés Roemer; sin embargo, hace unos días, tras el testimonio de la bailarina Itzel Shanaas, hizo pública su acusación.

“La primera vez que decidí hablar fue en 2019, bajo anonimato, cuando se inició el movimiento de Me Too. Fue precisamente después de escuchar el testimonio de Itzel, cuando yo decido dar mi nombre y cara, en solidaridad hacia ella y las personas que han sufrido”, declaró Ortiz, quien reveló que existen 11 denuncias en contra de Roemer, aunque ella tiene contadas 15 más, que ha recibido vía redes sociales.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero “Por la mañana”, Monserrat Ortiz detalló que conoció a Andrés Roemer en 2017, cuando tenía 23 años de edad y trabajaba en ADN 40.

#AlAire en #PorLaMañana @ItsMonseOrtiz, periodista de @Reporte_Indigo, sobre la denuncia por abuso sexual que ha hecho un grupo de mujeres contra el escritor @RoemerAndres. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 22, 2021

En dicho año, como parte de su trabajo, entrevistó al escritor, quien el mismo día de la conversación la agregó a Facebook.PUBLICIDAD

“Acepto su solicitud y me escribe que tenía un proyecto importante donde quería que yo colaborara. Me dice, ‘necesito que hagas unos proyectos, te voy a pagar bien’. El señor muy formal, justo por eso no desconfié, me dice, ‘nos vemos en persona para que te explique tus honorarios y cómo va a estar esto’”, narró.

Un sábado, Roemer envió a su chofer por Ortiz, a quien llevó a casa del escritor, en la colonia Roma, cerca de la Plaza Río Janeiro, donde “ocurre el abuso (sexual)”.

Hoy decidí romper el pacto. Yo también fui víctima de Roemer. Somos muchas. Somos todas. https://t.co/Kh4YGgLZca — Monserrat Ortiz (@ItsMonseOrtiz) February 18, 2021

La plática con Andrés Roemer comenzó amable, sin embargo, después comenzaron las amenazas, recordó la periodista. “Conmigo puedes crecer mucho, pero si yo quiero no vas a crecer nada y te voy a hundir”, le dijo y después la encerró en “una sala que tiene al interior de su casa, en una especie de sótano”.

“Literal me encierra. Se va todo su personal que lo ayuda en su casa y ahí es cuando inicia el abuso sexual. No quiero dar detalles porque es muy grotesco y no me quiero revictimizar”, reveló. La periodista aseguró que no hubo consenso en el acto, incluso ella lo empujó para defenderse.

Después del abuso sexual, Roemer siguió enviando mensajes vía redes sociales (durante cuatro meses) a Monserrat Ortiz, quien los respondía por miedo, ya que él le garantizó que “si no cooperaba” la iban a correr, aunque con el tiempo dejaron de tener contacto.

Acá otras 4 que me llegaron por DM: pic.twitter.com/qShHSLATeH — Monserrat Ortiz (@ItsMonseOrtiz) February 20, 2021

Con su denuncia, la de Itzel Shanaas y demás mujeres, la periodista no cree que Andrés Roemer vaya a la cárcel, aunque espera que no haya más víctimas.

“No espero que vaya a la cárcel. lo único que yo quería cuando decidí dar mi testimonio, es justo alertar a otras mujeres que no se acerquen a ese señor, a que no vuelvan a caer en los engaños de ese señor y que no vayan a su casa porque las va a encerrar y las va a abusar”, dijo.

Con información de Radio Fórmula