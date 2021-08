Pepillo Origel fue hospitalizado de emergencia

Redacción

Ciudad de México.-Nuevamente el periodista mexicano Juan José Origel vuelve a ser tendencia en el mundo de las redes sociales; sin embargo, esta vez no por un escándalo, sino porque sus seguidores están preocupados por su salud, luego de que se dio a conocer que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Fue en los perfiles del programa ‘Con Permiso’ donde se difundió una fotografía del comunicador tendido en una cama de un hospital y con un semblante decaído.

Lo anterior se volvió tema en el mundo del espectáculo, pues muchos aseguraron que Pepillo contrajo COVID-19, enfermedad que habría complicado su estado de salud.

Incluso su compañera Martha Figueroa reconoció que lo llegó a pensar y se alejó de él por temor a contagiarse de dicha enfermedad, pues el también actor ya llevaba varios días sintiéndose mal.

“Yo me alejaba porque (pensé) seguro es COVID, pero aunque estamos en un momento en que todo lo malo que hay en el mundo es COVID; no, ya existen otros males y uno de ellos le tocó a Pepillo y es por eso que está hospitalizado”, comenzó por decir la periodista.

Pese a las especulaciones sobre COVID-19, fue el propio Pepillo quien, a través de un video difundido en su programa de Unicable, “Con Permiso”, dio a conocer la razón por la que fue a dar al hospital y tuvo que ser operado de emergencia.

“Aquí estoy en León, de urgencia me operaron de una hernia. Tenía una hernia, mi cuñado que es el doctor Héctor Flores me operó, y a la hora en que me abren tenía dos, también me convino porque eran dos por uno”, mencionó el comunicador.