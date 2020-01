Pepenadores quejosos no pertenecen a nómina municipal: Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa capitalina Teresa Jiménez Esquivel justificó los ajustes al relleno sanitario local que abrirá la puerta a inversión privada y la cual derivó en una manifestación de pepenadores durante el fin de semana.

“El tema aquí es que no podemos seguir enterrando la basura en el relleno sanitario y muchos municipios están transformando la basura en energía. A todos los pepenadores se les va a respetar y yo no me atrevería a tocar a ninguno”, comentó la presidenta municipal de extracción panista.

Durante el pasado fin de semana, más de 200 pepenadores realizaron un breve paro de labores en el relleno sanitario de la ciudad, en protesta por la concesión del servicio a una empresa privada; enfatizando que afectaría su labor. La protesta recibió el apoyo de instancias como la Federación de Trabajadores de Aguascalientes.

Sin embargo, Jiménez Esquivel afirmó que los recolectores que se manifestaron, no laboran en la nómina de la presidencia municipal.

“Esos pepenadores no pertenecen a la nómina del municipio, en lo absoluto. Pero sí pueden pertenecer, tener seguro social, comedor, un lugar donde bañarse y todas sus prestaciones”, apuntó.

– ¿Hubo mano negra detrás de esta manifestación?

– No, el tema es que con justa razón ellos tienen que conocer lo que se va a hacer. Y no son todos, a muchos que les hemos presentado el proyecto están conformes.

La edil dijo que ya se reunió con al menos una veintena de personas dedicadas a la recolección de desechos, con quienes se ofreció beneficios para sus familias.

“Los hemos dejado trabajar. Al contrario, les hemos dado regularización”, adicionó.