Pepe Aguilar pone condiciones a su hijo Emiliano para que trabaje en su equipo

Redacción

El cantante Pepe Aguilar aseguró que su hijo Emiliano tiene las puertas abiertas para integrarse a su equipo de trabajo, pero le puso una condición que deberá cumplir si realmente desea unirse a la producción de sus conciertos junto a Ángela y Leonardo Aguilar.

En un encuentro con medios de comunicación, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, dijo que se encuentra contento por reencontrarse con el mayor de sus vástagos, aunque manifestó que no solo por ser su familiar ya tiene las puertas abiertas para trabajar con él y sus otros hijos.

“Más que a mi equipo de trabajo, que haya regresado a la familia y poco a poco tendrá que ir trabajando si es que quiere estar aquí, no puede estar nadie aquí sin trabajar, pero recién acaba de llegar, entonces apenas se está acoplando, la onda era que hay mucho tiempo perdido y que hay que recuperar poco a poco”, explicó Pepe.

El intérprete de “Por mujeres como tú”, “Prometiste” y “Mi Credo” reveló cuál es la condición que su descendiente debe cumplir para unirse laboralmente a él.

“Hay mucho (que hacer) dependiendo de él y su capacidad, tampoco vamos a hacer favores, aunque sea mi hijo, si él puede, adelante, sino puede o no, pero también es cuestión de que quiera, de que le guste, porque no es de que pueda no pueda, es un chavo capaz como cualquier ser humano, simplemente pues si le gusta la administración, si le gusta estar detrás, si le gusta aquí hay mucho trabajo”, subrayó.