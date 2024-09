Pepe Aguilar lanza indirecta para Christian Nodal en una canción

Redacción

Ciudad de México.-Las últimas semanas, Pepe Aguilar se ha sincerado en diversas entrevistas sobre lo que fue para él enterarse de que su hija menor, Ángela, se casaría con Christian Nodal a escasas semanas de iniciar su noviazgo.

“No quería (que se casaran), pero no tenía otra opción. ¡Me chin**e! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”, contó Pepe Aguilar entre risas. Agregó que Christian Nodal no es “tacaño” sólo respetó la cultura y tradiciones de México.

Pepe Aguilar lanza canción con indirecta para Christian Nodal

En medio de la euforia por la apresurada boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal, el patriarca de la dinastía Aguilar sorprendió al publicar un adelanto de su próximo sencillo que, por su letra, ha sido calificado como una indirecta para su yerno.

En el clip de escasos segundos que lanzó Pepe se escucha: “Voy a ser muy claro, haz las cosas bien porque para forajido mijo, aquí no es, y sé que es fácil ser cabr*n, yo mismo estuve en esa situación”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar porque, además, el sencillo contiene calificativos que distinguen a Christian Nodal, quien se hace llamar “El Forajido” y quien lanzó la canción Kbrón y medio.

En días pasados, el cantante de “Miedo” confesó que cuando se enteró de que Ángela planeaba su boda con Christian, sufrió “un shock” porque lo consideró muy precipitado. Pese a ello, apoyó a la joven de 20 años y la llevó al altar como es la tradición.

Aunque aseguró que, con solo mirar a Nodal, el joven sonorense comprendió que se llevaba uno de los tesoros más preciados de Pepe, por lo que sabe que debe tratar a Ángela de la mejor manera posible.

