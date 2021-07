Pensionados acusan de incongruencia a titular del ISSSSPEA en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Una vez más el titular del ISSSSPEA, José de Jesús Ortiz Domínguez muestra su incongruencia al decir una cosa y hacer otra, Mario Rodríguez, representante de pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes aseguró que el funcionario argumentó en días pasados que la ley que aplica establece que los aumentos a sus pensiones se deben pagar en UMAS, pero de acuerdo al oficio con siglas del ISSSSPEA DP/007/2021 y de fecha 25 de enero del presente año en el que viene su firma, acepta que se debe incrementar la pensión en salarios mínimos.

Indicó que este oficio fue contestado debido a que un pensionado solicitó un ajuste a su pensión ya que estaba mal calculado, “el acepta con su firma efectivamente que se le debe de aplicar el tercero transitorio de la ley de 1991, artículo 77, el cual establece que los aumentos serán en salarios mínimos vigentes en el Estado.

Indicó que este documento será ingresado como prueba de parte de los demandantes para que las autoridades tengan más elementos para poder emitir una sentencia, misma, que está seguro de que será a favor de los más de 6 mil trabajadores que reciben raquíticas pensiones que no alcanzan para cubrir ni media canasta básica.

Cabe destacar que la semana pasada un grupo de pensionados y jubilados del ISSSSPEA interpuso una demanda en contra del funcionario público por ejercicio indebido del servicio público y abuso de poder.

Mario Rodríguez explicó que ellos continuarán su lucha tope donde tope ya que no pueden permitir que se les siga afectando de esta manera, puntualizó que las manifestaciones continuarán y no cesarán hasta que se aplique la ley que les corresponde y no la que por “conveniencia quieran hacer”.

Agregó que en varias ocasiones se ha solicitado una audiencia con el gobernador del Estado con el objeto de fundamentar el por qué están solicitando se les aplique la ley de 1991, sin embargo hasta el momento no han tenido respuesta alguna.