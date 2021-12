Pendiente ampliar ley para incapacidad de maternidad también a padres: Gutiérrez 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesario armonizar la legislación local para permitir permiso laboral a varones, después de que su cónyuge haya dado a luz, subrayó la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba.

“Quiero armonizar la ley, en cuanto a que las incapacidades que se dan por maternidad sean al parejo con los papás. Ya se hizo a nivel federal y no se ha arreglado a nivel local, lo cual hay que hacerlo”, apuntó la legisladora del PAN.

La también presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales resaltó que es una iniciativa que contaría con el respaldo de los otros grupos parlamentarios.

“No tiene ningún problema. De hecho es la armonización de la ley y va en cuanto a que los papás también se sientan con la misma responsabilidad hacia los hijos y las hijas. Que luego no la sienten, terminan con falta las pensiones alimenticias, pues no crean ese vínculo”, comentó Gutiérrez Ruvalcaba.

Los permisos de incapacidad para madres de familia se contemplan hasta por tres meses.