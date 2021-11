Pende de un hilo futuro de Motodisel Mexicana 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aunque no ha cerrado aún sus puertas, el futuro de la empresa Motodiesel Mexicana pende de un hilo al arrastrar una serie de problemas financieros, advirtió el líder del sindicato de trabajadores del sector automotriz, Rogelio Padilla de León.

El sindicalista expuso que el compromiso de los trabajadores y la mano de obra calificada de los mismos es la que en estos momentos sostiene a la empresa.

“No descartamos un colapso financiero que en definitiva lleve a la empresa al cierre, sin embargo sabemos que se está solicitando y crédito y que hay el interés de otros corporativos interesados en su rescate, siendo lo ideal que se vendiera a inversionistas sólidos”, abundó.

Refirió que hay afectados 230 trabajadores entre sindicalizados y administrativos, donde la empresa arrastra deudas no sólo de carácter salarial, sino de pagos al Infonavit, Seguro Social, entre otras.

Al final remarcó que pese a todos los problemas por los que atraviesa la empresa sigue produciendo piezas para General Motor y Nissan, donde por desgracia dados los problemas que arrastra no da ni para solventar su gasto corriente.