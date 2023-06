Película de Barbie casi se acaba la pintura rosa a nivel mundial

Redacción

EU.-La película “Barbie” ha generado una gran emoción a pocas semanas de su estreno mundial, donde se espera ver a Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles protagónicos de Barbie y Ken en la emblemática casa de muñecas. Sin embargo, el característico color rosa de la muñeca más famosa del mundo, que fue usado para crear el set de la película, no sólo fue “costoso”, sino que provocó una escasez de color rosa a nivel mundial.

La directora de la película, Greta Gerwig, aseguró en una entrevista con la revista Architectural Digest, que el set se inspiró en los diseños de mediados de siglo de Palm Springs (California), y en las icónicas ‘Casas de los sueños’ de Barbie para crear su universo, pero que hicieron un pedido tan grande del color ‘rosa brillante’ de la marca de pintura profesional Rosco que hubo escasez mundial de ese producto.

this is definitely where i want to live as a parallel universe. barbie is everything he’s just ken#Barbie #BarbieTheMovie pic.twitter.com/gO3TTaVeYF

— (@barbiehybridken) May 25, 2023