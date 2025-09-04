Película biográfica de Madonna no está cancelada

Redacción

EU.-Aunque en 2023 se había anunciado su cancelación, la biopic de Madonna no está muerta. La actriz Julia Garner, quien dará vida a la "Reina del Pop", aseguró en entrevista con W Magazine que el proyecto "sigue en desarrollo".

“No puedo decir mucho al respecto, pero sí, es un trabajo que sigue en desarrollo”, declaró la protagonista de Los Cuatro Fantásticos y Weapons.

Sus canciones favoritas de Madonna

Durante la conversación, Garner también compartió cuáles son algunos de sus temas preferidos de la cantante:

Borderline — “Probablemente mi favorita”.

Papa Don’t Preach.

Burning Up.

El álbum Confessions on a Dance Floor, con el que creció.

Clásicos como Vogue y Ray of Light.

¿Cómo fue audicionar frente a Madonna?

La actriz recordó en el podcast SmartLess cómo fue el proceso de audición para obtener el papel:

“Tuve que aprender a bailar, luego bailar frente a ella y convencerla de que podía hacerlo, básicamente. Y cantar. ¡Y cantar con ella!”.

Garner explicó que se motivó pensando: “¿Qué haría Madonna? Convencerme de que merecía estar en esta sala, y lo conseguí”.

Qué sabemos del proyecto

La película fue anunciada desde hace años, con Madonna no solo como protagonista de su propia historia, sino también como directora y co-guionista, junto a Diablo Cody y Erin Cressida Wilson.

En 2023, Universal Pictures canceló el proyecto, justo cuando la cantante lanzó su Celebration Tour con 81 fechas. Sin embargo, en julio de 2024 Madonna insinuó que estaba reescribiendo el guion, y ahora Garner confirma que el trabajo continúa.

Hasta el momento, la biopic no tiene fecha de inicio de rodaje ni de estreno, pero con las nuevas declaraciones de Julia Garner, la expectativa entre los fans vuelve a crecer.

Con información de Excélsior