Pelearán en tribunales retiro de permisos para circular de camiones YoVoy en Aguascalientes

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- Representantes de la empresa Línea Express, una de las cuales brinda el servicio de transporte público urbano en Aguascalientes, anunciaron que interpondrán un recurso jurídico ante la Sala Administrativa tras el retiro de por lo menos 43 unidades ordenado por la Coordinación General de Movilidad (CMOV) por no contar con los permisos vigentes para trabajar.



El presidente de la empresa, Jaime Carranza, explicó que el problema surgió desde el inicio de las negociaciones para su adhesión con la empresa nacional ADO, la cual busca posicionarse como la principal responsable de la operación del transporte público en la entidad.



Comentó que la CMOV ya no les permitió circular con los más de 40 camiones en pleno inicio del ciclo escolar debido a que Línea Express decidió no adherirse al esquema de ADO, lo que consideraron, fue una represalia por parte de las autoridades estatales.



“En esa negativa que no firmamos nosotros el contrato que tenía el maestro (Ricardo) Serrano, el domingo 29 nos encontramos con la sorpresa de que ya no teníamos salida, únicamente de las rutas que operamos en Ojocaliente, que son la 20 y 40”

“La condición es que primero le regaláramos la empresa a ADO para pagar el servicio, era la única condición, ‘firma y te lo doy (el permiso), si no, no’; es una represalia, no firmamos, entonces ya no teníamos el permiso vigente”

Juan Raúl Vela, quien forma parte del Consejo de Línea Express, comentó que no son “agoreros del desastre” y en cambio, están a favor de la modernización y mejora del transporte público urbano, sin embargo, no están de acuerdo en la forma en la que se presentó el esquema de ADO.



Por ello, comentó que interpondrán un recurso jurídico ante la Sala Administrativa para defender su posicionamiento, ya que aseguró, han cumplido con todos los requisitos solicitados por la Coordinación de Movilidad.



“En Línea Express contamos con un equipo jurídico y ellos ya prepararon una defensa; hoy se presenta ante la Sala Administrativa. Hemos atendido todos los requerimientos que la CMOV ha solicitado”