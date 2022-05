Pelean Pepillo Origel y Sylvia Pasquel por comentarios sobre salud de Silvia Pinal

Redacción

Ciudad de México.- El regreso al teatro de Silvia Pinal desató una enorme polémica debido a su delicado estado de salud. Ahora, son Pepillo Origel y la hija de la actriz, Sylvia Pasquel los que se enfrentan con diversos comentarios.

En un primer momento, Pasquel lamentó que Pepillo no se haya acercado a la familia ni esté al pendiente de la salud de su mamá, ya que lo consideraban como un amigo de la familia.

Sin embargo, fue el mismo periodista quien desmiento a la hija mayor de Silvia, en su programa ‘Con Permiso’, al decir que sí ha estado al pendiente de ella.

“Mi querida ‘Silvita’, con todo lo que quiero a Silvita Pasquel, dijo que yo no le hablaba, ni que la iba a visitar. Tú no te das cuenta, yo todos los días o casi todos los días hablo con su asistente, ¿Por qué? Porque si la señora está cansada, está acostada, está dormida, no la voy a molestar, pero todos los días hablo a ver cómo está desde la pandemia y desde antes; Se vino la pandemia, a poco iba a ir yo … Y con todo y eso 2 veces me la llevé a comer”, explicó.

También aseguró que él y Silvia sí han salido juntos, pero que es otra cosa que no inviten a la Pasquel. “Que no te avisemos para que no te nos pegues, es otra cosa”, dijo.

Con información de TV Notas