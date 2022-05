Pelean Anel, Marysol y José Joel por herencia de José José

Redacción

Después de casi 3 años de la muerte de José José, sus hijos Marysol y José Joel, así como su exesposa Anel, siguen peleando por la fortuna que les dejó el cantante.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia, Marysol, de 39 años, se distanció de su madre y su hermano, de 46 años, porque no está de acuerdo en cómo repartirán 12 millones de pesos por concepto de regalías y otros temas.

-Sobre el dinero de las regalías por su música, ¿cómo se van a repartir el dinero?

“De los 12 millones que van a recibir, la mitad de esas regalías son para Anel, y la otra mitad se las repartirán entre José y Marysol, pero sé que Pepe recibirá más porcentaje; no me preguntes por qué, pero así lo quiso Anel, y obvio, sembró discordia entre ellos, por eso Marysol no les habla”.

-¿Entonces están peleados por este tema?

“Sí, están distanciados desde hace más de ocho meses, pero no solo por la decisión de Anel de que José Joel recibiera más dinero, desde antes ya traían problemas porque Anel y José Joel no han querido vacunarse contra el COVID-19”.

-¿Y ella decidió dejar de verlos?

“Sí; durante la pandemia, el papá de Xavier, el esposo de Marysol, es médico, y les dijo que por ningún motivo recibieran en su casa ni convivieran con ellos, porque no había necesidad de que los pusieran en riesgo de un contagio a los niños y, sobre todo, a Marysol”.

Sobre Sarita Sosa y su mamá Sara Salazar, la supuesta fuente señaló que la joven sigue teniendo la casa de Homestead, la cual tiene una valor superior a los 8 millones de pesos, y que Anel no desea gastar un peso más en abogados para intentar recuperar esa propiedad ni las de Miami.

Con información de TV Notas