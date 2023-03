Pelea de Canelo Álvarez contra John Ryder será en el Estadio Akron

Redacción

México.- “Creo firmemente que este es momento de cumplir mi sueño de convertirme en campeón mundial”, aseveró John Ryder quien el 6 de mayo enfrentará a Saúl “Canelo” Álvarez, al tiempo que reconoció “no se puede negar que Canelo es uno de los grandes y tengo mucho respeto por lo que ha logrado en el deporte”.

Luego de ello el británico Ryder advirtió “no voy a ir allí de vacaciones. Para mí, esto es puramente comercial y mi enfoque total es ir a su casa en Guadalajara el 6 de mayo y traer esos cinturones al Reino Unido. Quiero agradecer al equipo, Tony y Charlie Sims y Matchroom Boxing por hacer que esto suceda”.

Asimismo se informó que Saúl Álvarez expondrá los cetros Supermedianos del CMB, OMB, AMB y FIB ante Ryder en el Estadio Akron para celebrar los 200 años de Guadalajara.

Por su parte el “Canelo”, dijo, “me siento muy feliz de volver en mayo porque después de mi cirugía, no estaba seguro de cuándo volvería”, a lo que añadió “regresar a los cuadriláteros y volver a pelear en Jalisco, de donde soy, me hace especialmente feliz. Y en John Ryder, me enfrento a un boxeador muy competitivo”.

En su intervención el entrenador Eddy Reynoso comentó “el regreso de Canelo a México es histórico para el boxeo mexicano”, a ello agregó “regresa como campeón indiscutible, esta es la prueba de que un mexicano puede triunfar fuera de su país con disciplina y amor por su deporte”.

Por cierto que Eddie Hearn indicó “este es un momento que quedará grabado para siempre en la historia del boxeo y el deporte mexicano”, pues es “Canelo Álvarez defendiendo su campeonato indiscutido en su ciudad natal frente a 50 mil fanáticos, será un espectáculo increíble y una noche que nunca olvidaremos”.

Cabe recordar que “Canelo” (58-2-2, 39 KO’s), de 32 años, peleó por última vez en septiembre pasado derrotando a Gennady Golovkin en el cierre de la trilogía, mientras que Ryder, de 34 años, presume una marca profesional de 32-5, 18 KO’s.

*Con información de El Diario de Juárez