Pegan lluvias a comercios de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Si bien en general las precipitaciones pluviales son positivas para muchos sectores, principalmente para el campo, también son factor de afectaciones para otros.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen), José de Jesús González, indicó que la proncipal afectación a los negocios se da al momento de que llegan las lluvias fuertes.

“Si ha habido afectaciones, de hecho lo notamos desde el regreso a clases que empezaron las lluvias en donde si se veía poco flujo de personas en el centro de la ciudad debido a las lluvias”.

En general la fuerte tormenta que azotó a la capital el pasado martes por la tarde-noche también afecto a comercios quienes reportaron que se les metió al agua a los establecimientos, además de la inundación de calles.

“La calles se inundaron, por ejemplo Madero se llenó la calle de agua, rebasó la banqueta y se metió al agua a los comercios”.

En entrevista colectiva refirió que algunos establecimientos tienen sótanos que se vieron afectados con el agua, otros más a los que se les daño mercancía y sobre todo que no había gente y por ende tampoco ventas.