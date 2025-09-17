Pegan granizadas a huertas de guayaba en Calvillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De manera parcial huertas de guayaba en Calvillo se han visto afectados por granizadas que se han presentado con las lluvias en el municipio, reveló el Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz García.

Añadió que se ha dispuesto de apoyos con mallasobra que les pidió el presidente de la Asociación de Guayaberos, Miguel Martínez.

-¿Cuánta superficie se estarían beneficiando, pues hablan solo de 700 hectáreas las que tienen esta malla antigranizo?

-No hay un inventario muy preciso, inclusive las estadísticas nos dicen que tenemos 4 mil hectáreas sembradas y otros que 3 mil 500 y lo mismo en cuestión de daños porque hay quienes nos dicen que se afecto una parcela, pero de esta solo algunos árboles.

-¿Qué tanta perdida te reportan con estas granizadas?

-No hay un reporte puntual, sin hay productores que tienen menguada la producción, pero no tienen la pérdida total en su unidad de producción y por tanto no hay un inventario de daños.

Resaltó que el gobierno del estado les estará apoyando en sus requerimientos.