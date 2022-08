Pega comercialización de ajo chino a productores de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se quejan productores de ajo locales de la competencia desleal de chinos que q continúan introduciendo ajo ilegal a México.

Hostilio Torres, gerente del Sistema Producto Ajo en Aguascalientes, informó que están realizando monitoreos permanentes para evitar que haya triangulación entre otros países y no entre el ajo chino al país que se comercializa muy por debajo del valor real.

Este año no ha sido favorable para el cultivo del ajo en donde se cosecharon sobre 300 hectáreas para el mercado nacional y de exportación y si a eso se le agrega la competencia desleal es un problema grave.

“Este año ha sido crítico para los productores, no ha sido el año bueno en cuento a precios pues todavía están muy bajos”, lamentó.

De acuerdo al productor el precio del ajo en el mercado ronda de los 30 a 35 pesos de buen tamaño, sin embargo lo ideal para el productor sería un valor de los 40 a 45 pesos kilo.