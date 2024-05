¿Pega ausencia de Cameron Heyward en las prácticas de los Steelers?

ESPN

Pittsburgh, E.U.- El liniero defensivo seis veces seleccionado al Pro Bowl, Camero Hewyward no está en las actividades organizadas de equipo al tiempo que busca un nuevo contrato para seguir jugando para el equipo que lo reclutó con el turno N° 31 global en el draft del 2011.

En días pasados el veterano capitán de la defensiva acerera externó “Siempre he estado presente en esto, pero en este momento, solo son negociaciones contractuales”, dijo Heyward en el episodio del 16 de mayo de su podcast, “Not Just Football”. “Y. quiero ser un Pittsburgh Steeler, pero veremos qué sucede. Estoy entrenando duro. No hay nada que no haga, dentro y fuera del campo. Estoy haciendo todo lo posible, y llegaremos allí cuando lleguemos allí”.

La asistencia no es obligatoria hasta el minicampamento del 11 de junio, pero los jugadores que reportaron a las primeras sesiones de la semana pasada notaron inevitablemente que el Walter Payton Man of the Year del 2023 no estaba presente.

“Es simplemente un tipo gracioso, y al mismo tiempo, es un gran líder”, dijo el ala defensiva de tercer año Isaiahh Loudermilk. “Echamos de menos las dos partes de ello. la parte de las bromas que tiene con los coaches, con nosotros. Siempre es bueno tenerlo acá por el lado del liderazgo, también”.

No tener a Heyward alrededor para hacer esas bromas, no obstante, facilita un poco las cosas para Mike Tomlin, reconoció con una sonrisa el head coach la semana pasada.

“No estoy demasiado preocupado, para ser muy honesto con ustedes”, declaró Tomlin. “Cam es un tipo con más de 10,000 jugadas en su carrera. Es probablemente más sencillo para mí con él no estando aquí. Puedo acercarme un poco más y conocer a algunas personas que de otro modo conocería menos, con él”.

Y, es buen momento, también, porque mientras que Heyward ha expresado deseo de jugar por varios años más, la realidad es que tiene 35 años de edad con un impacto contra el tope salarial de 22 millones de dólares para el año final de su contrato. Heyward fue uno de apenas cinco linieros defensivos de 34 años de edad o más en jugar un partido en el 2023, de acuerdo a ESPN Stats & Info. Esta temporada, siete linieros defensivos tienen programado cobrar al menos 20 millones de dólares en el 2024. Heyward es el mayor de ese grupo por casi tres años.

Los Steelers brevemente experimentaron la vida sin Heyward la temporada pasada después de que una lesión inesperada en una tacleada exacerbara una lesión en la ingle, separando el músculo del hueso y requiriendo cirugía. Heyward volvió después de una ausencia de seis encuentros, pero batalló con dolor y lesiones que requirieron una segunda cirugía al término de la temporada.

“En mi mente, deseo jugar seguir por más que solo una temporada”, dijo Heyward en enero. “Debo sanar, primero. Hablamos de regresar de lesión. Se me dijo en su momento que sería un proceso de 12 semanas, pero regresamos en seis semanas. Peleé contra los doctores toda la semana. … Pero, el otro lado de ello es que sometí a mi cuerpo a mucho dolor este año. … No puedo estar haciendo eso todos los años”.

Entre esos jugadores menos conocidos que Tomlin prioriza en ausencia de Heyward están Loudermilk y el liniero defensivo de segundo año, Keeanu Benton.

Loudermilk, seleccionado en la quinta vuelta del Draft 2021 de la NFL, ha participado en 585 jugadas en tres campañas, incluyendo 181 en 16 encuentros la temporada pasada. Benton, mientras tanto, tuvo una campaña de novato que fue bautismo al fuego, logrando 36 tacleadas totales, una captura y dos balones sueltos forzados en 484 oportunidades tras la lesión de Heyward. Y, con una rara combinación de talento innato y liderazgo, Benton está posiblemente mejor posicionado para tomar la estafeta de Heyward en el corto y largo plazo. Es algo hacia lo que sus compañeros veteranos intentan empujarlo.