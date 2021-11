Pega a municipios la falta de recursos federales en seguridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde panista de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, lamentó la falta de recursos federales en materia de seguridad, agregando que con la desaparición del Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (FORTASEG) los ayuntamientos han quedado desprotegidos.

“Son situaciones que nos han pegado a todas las corporaciones policiacas en un tema delicado y sensible, no sólo para Calvillo ha sido un duro golpe, sino también para todos los ayuntamientos que contábamos con dicho fondo”, se quejó.

El primer edil refirió que en su caso si se van a adherir al Mando Único Policial a fin de reforzar esas carencias que se tienen por falta de recursos federales.

En su caso detalló que el municipio cuenta con apenas 72 elementos de seguridad cuando lo óptimo debería ser el doble.

“Hay carencia de elementos, sin embargo tenemos que hacer esfuerzos no sólo con las corporaciones estatales sino con la propia ciudadanía y los empresarios para seguir conservando un ambiente tranquilo”, concluyó Romo Urrutia.