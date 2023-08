Pega a Eduin Caz ver a su ex besándose a alguien más

Redacción

México.- Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme recientemente cumplió 30 años y lo celebró en grande; lo que publicó por medio de sus redes sociales, pues compartió fotos y videos de su más reciente concierto en Costa Rica.

Cabe comentar que en la misma publicación también aprovechó para anunciar su retiro de la música por un rato; siendo la razón de ello, recuperar su vida y estabilidad emocional tras alcanzar el éxito a nivel profesional.

En este sentido escribió: “les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”.

Eduin Caz también afirmó que no se volverá solista y que tampoco es el fin del grupo.

Y dijo: “perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y, la verdad, pongo en la balanza todo lo que he vivido. Y, sinceramente, así tenían que pasar las cosas. Pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo. No es el fin de Grupo Firme, no me voy hacer solista”.

Vale apuntar que uno de los problemas personales que ha enfrentado Caz es la separación con Daisy Anahy, con quien espera reconciliarse en un futuro tras los problemas por infidelidades.

Aunque otro mensaje en sus historias llamó mucho la atención, ya que dio a entender que su ex ya está saliendo con alguien más.

“Hoy vi al amor de mi vida tan feliz como nunca, besando al amor de su vida”, publicó; su mensaje coincide con una publicación de su ex pareja donde se le ve a bordo de un yate en compañía de sus hijos… ¿y su nuevo novio?; aunque hasta el momento, ninguno de los dos ha comentado más al respecto.

*Con información de Excélsior.