Pedro Sola y Daniel Bisogno arremeten contra La Academia

Redacción

Ciudad de México.-La final de ‘La academia’ dividió una gran cantidad de opiniones, generando revuelo entre distintas personalidades de la farándula; entre los que destacaron fueron los conductores de Ventaneando, Pedro Sola y Daniel Bisogno; quienes fueron señalados por los internautas de lanzar comentarios poco constructivos hacia el reality show y apuntaron que su trabajo como comunicadores de espectáculos se basa en criticar de manera hiriente.

Tras dichos señalamientos, Sola no tardó en responder a través de su cuenta de Twitter con un contundente mensaje, en el que también defendió el programa liderado por Paty Chapoy: “El verbo ‘criticar’ significa analizar algo, en Ventaneando criticamos hace casi 27 años lo que vemos en la televisión, la de casa como otras, el problema es que la gente no se fija en la ‘crítica’ positiva o constructiva”, escribió.

Pero eso no fue todo, pues el ‘Tio Pedrito Sola’, como aparece su usuario en redes sociales, mencionó también que el público no se queda conforme con ningún tipo de opiniones: “Los seguidores de ‘La academia’ se molestan porque en Ventaneando hablamos de ese programa, tiene mucho de bueno y desde un punto de vista de Ventaneando, también malo a nuestro criterio, nomás se fijan en lo que no les acomoda”, sentenció.

Como era de esperarse, dichos tuits abrieron conversación entre sus seguidores y detractores, y aunque algunos comentarios apoyaron la posición de los conductores, lo más controversial fue que resaltaron que dicha polémica se debe a un descontento entre su compañera, Pati Chapoy y la producción del reality show.

“El problema no es que critiquen, el problema es que es evidente que es una cuestión personal. Pati Chapoy tiene problemas con los productores y tienen que hablar mal del proyecto sin ser objetivos”, “Es increíble que por una persona que la sra. Chapoy no tolera pierdan su objetividad”, “Seamos honestos, Pedrito, traen línea, pero como quiera a ti te queremos”, escribieron algunos usuarios.

Después de que dicho señalamiento se volvió popular entre los comentarios, también apareció uno que explicaría la raíz del asunto: “Sumale las disputas que tienen y son evidentes con ‘Venga la alegría”.

Pues cabe recordar que debido a la salida de Sandra Smester, quien era Directora de Contenidos de TV Azteca, el nombre de Pati Chapoy comenzó a sonar fuerte para ocupar el puesto, por lo que se crearon dos bandos a causa de distintas indirectas en redes sociales: el de ‘Venga la alegría’ y ‘Ventaneando’.

Una de las indirectas más contundentes la lanzó Roger González, quien afirmó que la trayectoria de Chapoy no basta para que sea una líder: “Tener una posición ejecutiva en una empresa no te convierte en lo absoluto en un líder. Líder, es un título que te otorga la gente que trabaja contigo, es un título que tienes que ganártelo. Y los grupos que tienen un líder, definitivamente son los que más productivos son”.

Por lo que Pedro Sola le respondió: “Pati Chapoy es una líder absoluta, por algo van varios años que es seleccionado como una de las 300 personas más influyentes del país y para los que trabajamos bajo su orden y protección es un privilegio. Justo lo que tú dices.

Y aunque su respuesta fue contundente para defender a la conductora, la relevancia va más allá, pues no solo habría confirmado que los misteriosos mensaje se trataban de indirectas entre un equipo y otro, sino también confirmaría que el nombre de Pati Chapoy es el más sonado para ser la próxima directora de contenidos, por debajo de Mario San Román, Luciano Pascoe y Raúl Sánchez Duayhe, como lo había mencionado para TVNotas una persona que labora para la