Pedro Sola crítica a Lucero y agita las redes

Ciudad de México.-Yuri y Cristian Castro iniciaron su gira conjunta el pasado miércoles 21 de febrero, debutando en el prestigioso Auditorio Nacional. En este destacado evento, diversos rostros conocidos estuvieron presentes, incluida Lucero Mijares, a quien la talentosa cantante veracruzana extendió una invitación especial para unirse a ella en el escenario y compartir un emotivo dueto.Playvolume

Siguiendo su natural y encantadora personalidad, Lucero Mijares no se encontraba preparada para este inesperado momento, luciendo una vestimenta cómoda que reflejaba su intención original de disfrutar simplemente de la actuación de Yuri.

Ante esto, el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, no dejó pasar por alto el outfit de Lucero. ¡Te contamos que dijo!

Pedro Sola elogió la asombrosa voz de Lucero y destacó las similitudes que comparte con sus famosos padres, expresando admiración constante por su talento vocal. Sin embargo, al abordar su apariencia física, dejó en claro que no estaba de acuerdo con la forma en que se presentó, desencadenando una fuerte reacción en las redes sociales.

Pedro Sola

Sus compañeros lo detuvieron y hasta intentaron hacer ver que andar cómoda por la vida es parte de la personalidad de Lucero Mijares.

En respuesta a las críticas, la actriz concedió una entrevista al programa “De primera mano”, donde abordó su participación en el concierto y las reacciones desencadenadas por su elección de vestuario.

Lucero Mijares no ocultó su sorpresa ante las opiniones, pero demostró una admirable madurez al afirmar:

“Hay preguntas medio incómodas que las he sabido controlar o esquivar. Me han enseñado muchísimo mis papás a hacer eso y también el teatro me ha dado muchísimas tablas para contestar esas preguntas”.