Pedro Sola arremete critica a Selena Gómez por su actuación en Emilia Pérez

Redacción

Ciudad de México.-Pedro Sola, Linet Puente y el resto de los conductores de Ventaneando también se han unido a la controversial conversación en torno a la cinta Emilia Pérez, protagonizada por Karla Sofía Gascón, Selena Gómez, Zoe Saldana y la actriz mexicana Adriana Paz.

Esta tarde los conductores del programa de espectáculos debatieron sobre los Globos de Oro y su proximidad. La prestigiosa ceremonia de llevará a cabo el próximo domingo 5 de enero y adelantaron que tendrán toda la cobertura lista para el lunes.

En ese sentido la conversación viró en torno a la cinta Emilia Pérez, película controvertida por la participación de una Selena Gomez que parla el español con un acento muy poco agraciado. Un elemento de la cinta que fue criticado por Eugenio Derbez y que le valió el odio de todos los fans de la cantante de pop.

“Que tal en la alfombra de Los Globos de Oro se encuentren Derbez y Selena”, dijo Rosario Murrieta imaginando la posibilidad de que algo suceda.

De inmediato Pedro Sola saltó en defensa de Eugenio Derbez, sobre todo porque considera que su comentario fue una crítica y debe ser tomada como una opinión, algo que todos tienen el derecho de externar.

“A final de cuentas Eugenio externó una opinión y está en su derecho”, dijo Sola. “Pero estás en la época en la que ya no puedes opinar nada porque te cancelan”, dijo Murrieta. (Netflix Estados Unidos)

“Pero yo estoy de acuerdo con Eugenio, que ridículo…”, dijo antes de comenzar a imitar a Selena Gomez con sonidos y gesticulaciones.

“Y no sólo la forma en la que lo habla, sino las cosas que dice”, comentó Pati Chapoy. “Los diálogos son horrorosos”, comentó Pedro Sola para terminar el tema.

Linet Puente defiende la película

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Karla Sofía Gascón, izquierda, y Zoe Saldaña en una escena de “Emilia Pérez”. (Shanna Besson/Netflix vía AP)

Si bien las polémicas en torno a Emilia Pérez se han enfocado principalmente en la actuación de Selena, la realidad es que su argumento y la forma en que éste es tratado por el director, también ha generado molestia entre los mexicanos.

“Yo he recibido dos diferentes versiones de [Emilia Pérez]: o que es muy mala, o que es muy buena”, dijo Pati Chapoy.

Sin embargo, la conductora Linet Puente saltó en defensa de la cinta de Jacques Audiard. Para la conductora no tiene nada de malo que una persona extranjera haga una película en donde comente cómo se observa a México desde afuera. Esta imagen difundida por Netflix muestra a Karla Sofía Gascón, derecha, y Zoe Saldaña en una escena de “Emilia Pérez”. (Shanna Besson/Netflix via AP)

“A mi me gusta mucho. Y me gusta mucho Selena Gomez. Y claro que es polémico, el que un director francés haya venido a contar una historia mexicana es polémico. Por las mismas razones que te gusta, la puedes odiar. Yo no creo que esté mal que alguien externo venga a contar como nos ve en México, es su visión y cada quien es libre de hacer lo que quiere. Y es que es un tema muy delicado, habla de los desaparecidos en México, de la violencia, de los sicarios, del narcotráfico, entonces un tema ponzoñoso y sensible para nosotros los mexicanos”, explicó Linet Puente.

Emilia Pérez se someterá al juicio de los mexicanos cuando llegue a las salas de cine el próximo 23 de enero del 2025.

Con información de Infobae