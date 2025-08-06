Pedro le sacó un susto a un policía al agredirlo con un cuchillo y fue detenido

19 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el intento de resistirse a una detención, un sujeto agredió con un arma blanca a un oficial.

Al efectuar recorridos de vigilancia y patrullaje, policías del municipio capital se desplazaban sobre Avenida Otomí Sur, en el fraccionamiento Los Pericos.

En el cruce con calle San Patricio, los cuerpos de seguridad observaron a un sujeto que caminaba de manera inusual, escondiendo algo detrás de él. Ante este comportamiento que llamó su atención, se acercaron para inspeccionar que sucedía.

Al notar la presencia policial, el señalado emprendió la huida sin ningún motivo y al ser alcanzado, sacó de su espalda un arma blanca con la que golpeó a un oficial.

Finalmente, se llevó a cabo el aseguramiento del objeto y la formal detención de quien se identificó como Pedro “N” de 40 años de edad y fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.